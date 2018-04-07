Saturday, April 7th, 2018 | Posted by

ICMI主席Jimly Asshiddiqie质疑
发动示威Sukmawati背后有政治动机

印尼回教知识分子协会(ICMI )主席 金里阿西迪吉(Jimly Asshiddique)

印尼回教知识分子协会(ICMI )主席 金里阿西迪吉(Jimly Asshiddique)

【雅加达TRIBUN新闻网406日讯】印尼穆斯林知识分子协会（ICMI）主席金里阿西迪吉（Jimly Asshiddiqie）正对一些民众针对我国第一任总统苏加诺之女 苏玛娃蒂苏加诺普特里（Sukmawati ）的报道与她在印度尼西亚2018年时装周（IFW）活动中读到的诗有侮辱伊斯兰教徒，提出他的见解。

金里认为，发动示威群体抗议苏玛娃蒂背后肯定隐藏一个政治动机，考虑到现在正进入2019年总统选举政治年。因此任何发动大型示威群众都会被民众视为含有政治动机。

金里周五（46日）在雅京中区门腾ICMI中央办公室会见时如是说。

金里解释道，任何议题被政治上炒作就会成为政治议题。

这位宪法法院（MK）前院长的金里如是说，政治和经济问题是最容易被炒作的议题，也很容易被利用为政治工具来打击或抹黑政敌。毕竟我国民众教育水平普遍还是不高，容易被利用或被煽动。金里如是说道。

金里补充说，在目前政治年度中，民主盛会将有3大议程，即2018年地方行政首长选举、立法选举和2019年正副总统选举。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211478

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