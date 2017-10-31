Posted by admin

I Gusti Ngurah Rai-332

成为我国海军最先进的军舰

【泗水TRIBUNNEWS新闻网10月30日讯】周一（10月30日），我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）在东爪哇泗水海军基地主持有我国PT. PAL造船厂移交给我国海军的I Gusti Ngurah Rai-332导弹护卫舰典礼，因为Gusti Ngurah Rai-332将成为我国海军最先进的海军军舰。

国军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）及印尼海军参谋长艾迪(Ade燬upandi)海军上将均出席仪式。

PT. PAL公司总裁Budiman Saleh 介绍说，I Gusti Ngurah Rai-332导弹护卫舰长度为105米，宽度为14米，速度可达28海里，可航行5000海里。

执行海上任务时，可在海上航行20天，配备传感器武器指挥与控制系统（Sewaco）的现代化军备设备， I Gusti Ngurah Rai-332军舰也已经通过一系列海上试验。他如斯说。