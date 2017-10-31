Tuesday, October 31st, 2017 | Posted by

I Gusti Ngurah Rai-332
成为我国海军最先进的军舰

周一（30日），我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （右二）和国军总司令卡铎努尔曼多（左二）海军参谋长艾迪(右一)海军上将在东爪哇泗水见证由PT. PAL造船厂移交给印尼海军的I Gusti Ngurah Rai-332军舰。

周一（30日），我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （右二）和国军总司令卡铎努尔曼多（左二）海军参谋长艾迪(右一)海军上将在东爪哇泗水见证由PT. PAL造船厂移交给印尼海军的I Gusti Ngurah Rai-332军舰。

 

【泗水TRIBUNNEWS新闻网1030日讯】周一（1030日），我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）在东爪哇泗水海军基地主持有我国PT. PAL造船厂移交给我国海军的I Gusti Ngurah Rai-332导弹护卫舰典礼，因为Gusti Ngurah Rai-332将成为我国海军最先进的海军军舰。

国军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）及印尼海军参谋长艾迪(Adeupandi)海军上将均出席仪式。

PT. PAL公司总裁Budiman Saleh 介绍说，I Gusti Ngurah Rai-332导弹护卫舰长度为105米，宽度为14米，速度可达28海里，可航行5000海里。

执行海上任务时，可在海上航行20天，配备传感器武器指挥与控制系统（Sewaco）的现代化军备设备， I Gusti Ngurah Rai-332军舰也已经通过一系列海上试验。他如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=196978

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