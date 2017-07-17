Monday, July 17th, 2017 | Posted by

HTl极端组织
要求宪法法院复审Ormas代替法令政府条例

web5177d

印尼伊斯兰解放阵线极端组织简称HTI律师授权人尤斯利尔 伊扎马亨德拉（Yusril Ihza Mahendra）

 

【雅加达罗盘报新闻网讯】印尼伊斯兰解放阵线极端组织简称HTI极端组织要求宪法法院复审2017年第2号法令有关民间社会组织代替法令政府条例（Perppu  Ormas）。

“HTI决定授权Ihza-Ihza律师事务所要求宪法法院复审2017年第2号法令有关民间社会组织代替法令政府条例。因为这被认为是有违反1945年的宪法规定。” HTI律师授权人尤斯利尔 伊扎马亨德拉（Yusril  Ihza  Mahendra）周三（7月12日）对罗盘报记者如是说道。

尤斯利尔说，通过HTI所采取的复审民间社会组织Perppu后，其他的一些组织也将步其后尘。因为民间社会组织Perppu认为是民主的一大退步。然而，尤斯利尔没有详细说明将复审的民间社会组织。

“这个Perppu规定打开了机遇给政府主观地认为有违背班渣西拉而不通过司法程序去任意解散民间社会组织。” 尤斯利尔补充说。

究其原因，自由结社是1945年宪法保障公民的权利。除了上述考虑，尤斯利尔认为，总统没有足够理由发出Perppu的45宪法第22条第1款的规定。Perppu只有在发生紧急状态时才能发出。这位法学专家如此表示。

该Perppu删除了法律条例。法规章程有提到解散社会民间组织就必须通过法院。解散民间社会组织可以由政府通过内政部长或司法人权部长直接进行。Perppu发出后政府也宣布解散印尼伊斯兰解放阵线极端组织。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187673

Posted by on Jul 17 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added