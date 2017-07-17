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HTl极端组织

要求宪法法院复审Ormas代替法令政府条例

【雅加达罗盘报新闻网讯】印尼伊斯兰解放阵线极端组织简称HTI极端组织要求宪法法院复审2017年第2号法令有关民间社会组织代替法令政府条例（Perppu Ormas）。

“HTI决定授权Ihza-Ihza律师事务所要求宪法法院复审2017年第2号法令有关民间社会组织代替法令政府条例。因为这被认为是有违反1945年的宪法规定。” HTI律师授权人尤斯利尔 伊扎马亨德拉（Yusril Ihza Mahendra）周三（7月12日）对罗盘报记者如是说道。

尤斯利尔说，通过HTI所采取的复审民间社会组织Perppu后，其他的一些组织也将步其后尘。因为民间社会组织Perppu认为是民主的一大退步。然而，尤斯利尔没有详细说明将复审的民间社会组织。

“这个Perppu规定打开了机遇给政府主观地认为有违背班渣西拉而不通过司法程序去任意解散民间社会组织。” 尤斯利尔补充说。

究其原因，自由结社是1945年宪法保障公民的权利。除了上述考虑，尤斯利尔认为，总统没有足够理由发出Perppu的45宪法第22条第1款的规定。Perppu只有在发生紧急状态时才能发出。这位法学专家如此表示。

该Perppu删除了法律条例。法规章程有提到解散社会民间组织就必须通过法院。解散民间社会组织可以由政府通过内政部长或司法人权部长直接进行。Perppu发出后政府也宣布解散印尼伊斯兰解放阵线极端组织。