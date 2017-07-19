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HTI成为非法极端组织

警方强调将依法取缔HTI所有活动

【雅加达罗盘网19日讯】国家警察总部公关事务主任瑟迪奥·瓦希斯托（Setyo Wasisto）少将表示，政府根据2017年第2号 民间社会组织代替法令政府条例（Perppu Ormas)，依法解散伊斯兰激进组织 “伊斯兰解放党”（Hizbut-Tahrir简称HTI)，因此任何以HTI组织进行的活动将被视为不法活动，警方也将依法取缔任何没有获得警方批准的HTI不法活动。

“若HTI伊斯兰极端组织还想上街示威游进行不法活动，警方将毫无犹豫解散他们的不法活动。”周三（7月19日），瑟迪奥少将在雅京南区国家警察总部说道。

因为HTI已被取缔的民间极端组织，因此，警方不会允许或批准他们向警察申请的任何活动，因为HTI已是依法被解散的民间组织。

瑟迪奥少将再次强调，HTI不会获得警方的许可证，因为政府不承认这个非法极端组织的存在。瑟迪奥少将提醒每个组织要进行任何活动，在未获得警方的许可之前进行任何示威游行抗议活动将以刑事案判决。

“若他们要进行街头抗议活动，警方一定将依法强行解散。因为HTI伊斯兰激进组织已被政府解散。”瑟迪奥少将这样表示。

瑟迪奥少将补充说，2017年第2号民间社会组织的条列不具有法律程序追溯HTI成员过去进行的不法活动。但是HTI被政府解散之后的任何不法活动，警方将依法取缔。

“假如HTI还说以Khilafah政府行政模式宣传伊斯兰教义，我们会采取行动。”瑟迪奥少将说。

日前司法人权部已根据2017年第2号 民间社会组织代替法令政府条例（Perppu Ormas）解散HTI民间极端组织的法律地位。

司法人权部行政执法监管局局长弗雷迪·哈里斯（Freddy Harris）认为，政府决定依法取缔HTI民间组织是基于国家安全和印尼共和国完整统一（NKRI）的考量，不是政府反对民间传教组织。

我国政府认为，HTI的激进思想已违反该组织的总章细节（AD/ART）的规定。

根据HTI申请总章细节的报告内容，HTI写上的理想是班渣西拉（Pancasila)。