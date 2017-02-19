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Hatta Ali蝉联我国2017-2022最高法院院长

【雅加达点滴网14日讯】我国最高法院（MA）院长哈达阿里 (Hatta Ali)成功击败其他候选人， 当选连任我国了2017年至2022年最高法院（MA）院长。

周二（2月14日）在雅京最高法院大厦举行选举最高法院院长，哈达阿里在该激烈竞争选举中获胜，他在47名的最高法院法官当中，脱颖而出，以夺得38票蝉联我国最高法院院长一职。

以下是最高法院院长候选人票数：

- 现任最高法院院长哈达·阿里：38票

- 最高法院院法官迪.沙姆山（Andi Samsan Nganro)： 7票

- 最高法院法官苏哈迪（Suhadi) ： 1 票

- 最高法院法官Mukti Arto：1票

因此，我国最高法院院长选举委员会确认哈达阿里为我国最高法院院长。此外，佐科威总统为哈达阿里2017年至2022年首席法院院长宣誓就职。

哈达阿里简历：

哈达．阿里1950年4月7日出生于南苏拉威西省巴哩巴哩(Pare Pare)。从小在锡江念书至高中毕业。1977年在泗水Airlangga大学获法律学士学位。2011年在雅加达IBLAM法律高等学院获法律硕士学位，同年在万隆巴查查兰大学（Universitas Padjadjaran）获法律博士学位。

他的工作经验开始于1978年，当时被提拔为司法部公务员候选人。1982年被提拔为雅加达北区地方法院准法官。之后，在庇东(Bitung)、万鸦佬(Menado) 与丹格朗担任地方法院院长。2004年开始进入最高法院并担任最高法院院长秘书，2007年被提拔为大法官，接着于2009年开始担任最高法院监督部副院长，2012年2月8日第一次当选我国最高法院院长。