Tuesday, May 2nd, 2017 | Posted by

Hamdan Zoelva：判决钟万学
法律必须注意司法公正

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著名伊斯兰教主席亦是原宪法法院（MK）院长韩丹.汝法 (Hamdan Zoelva)

 

【雅加达REPUBLIKA.新闻网5月2日讯】下周5月9日，被控亵渎宗教案件的雅京特区现任省长钟万学（BasukiTjahaja Purnama）审判将进入 宣读判决书。著名伊斯兰教主席韩丹.汝法 (Hamdan Zoelva) 希望在判决钟万学过程中，法律必须注意司法公正和道德观。

“法律不应该是属于法律专家的专利，但法律必须注意司法公正和道德观” 这位原宪法法院（MK）院长韩丹.汝法周二（2/5）对Republika.记者如是说道。

韩丹强调，在起诉钟万学的过程中已证明并由检察官承认。不幸的是，根据韩丹，公诉人要求似乎有意刁难检察官本人。尤其是普遍穆斯林感到他们的宗教受到贬低。韩丹觉悟，检察长有权起诉被告的最高刑罚或自由释放。但检察官不能随意使用自己的权力。检察官必须考虑到在听证会的正义透露证据。

因此，韩丹阐明，法官应该能够基于证据履行正义加重法律刑罚。

纵观历史，亵渎宗教案件肯定造成示威活动并严惩肇事者。“就因为有亵渎宗教案而被提上法庭，亵渎宗教案件必须在法庭接受法律程序。”韩丹解释说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181618

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