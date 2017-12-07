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Hadi Tjahjanto 空军上将称

国军必须转型成为一个专业现代化部队

【雅加达安塔拉新闻网12月06日讯】国军（TNI）总司令候选人哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将说，国军应该转变成为一个专业现代化和强大的防务机构。

“国军应该转变成为一个专业现代化和强大的防务机构。并使该机构符合转型的精神，需要一个强大的法律保护伞。”哈迪周三（12月6日）在雅京国会大厦第一委员会会议厅接受适宜与合格测试时如是说道。

哈迪解释说，这一转变需要完成行动，因为信息通讯和运输技术的重大发展已经改变了人与国之间相互作用模式，导致引起与以往不同新形式摩擦和冲突的重大变化。

“由此出现的新现象本身就改变了国防威胁的视角。”哈迪说。

哈迪还提到需要对学说进行综合调整；军事和专业人力资源的开发； 以及主要国防武器装备（Alutsista）的支持能够按照宪法的授权很好地执行任务。

哈迪在国会（DPR）的可行性测试中，也透露了对国防和安全的潜在威胁以及需要预测的可能性。

哈迪空军上将作为国军总司令候选人传达了他的愿景和使命后，国会也在一个闭门会议中再作深入的适宜与合格测试。