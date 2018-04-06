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Grab网约车暂不提高收费

【本报雅加达讯】我国政府曾声称网约车公司已同意提高收费。但网约车公司之一，印尼 Grab网约车公司却表示暂时不提高租车收费。

周五（6/4），印尼Grab网约车公司执行经理 Ridzki Kramadibrata在新闻发布会上称，目前该公司暂时不提高乘车收费。提高收费预计将使消费者数量下降。

“提高收入不一定就抬高收费，这是不同的解读和错误的看法。重点不是提高收费，理应提高收入，薄利多销，增加营业收入。提高收费仅会失去乘客，以致造成收入损失。因此，迄今我们决定暂不提高收费。”

他也不会责怪要求提高收费的网约司机。这是不足为奇或是很平常现象。Ridzki说。

Ridzki还说：“如果司机伙伴要求增加收入是合情合理的，但是公司也使用较科技化的计算方式决定收费的标准，因此我们呼吁司机合作伙伴尽量提高，优化和遵守Grab设定的收费标准。”

陆地运输总署布迪（Budi Setyadi）之前曾表示，网约车公司原则上已同意将提高收费。

“但是Grab网约运营公司将与司机合作伙伴磋商如何进一步提高司机收入，改善司机的其他福利方面。”

布迪表示，他已收到司机抱怨收入不足的投诉，他们感觉前一两年开始时，收入较好，现在是逐步下降。

“目前他们的收入愈加降低，尤其是因为司机数量越来越多，及网约车公司之间的竞争也越来越激烈。”