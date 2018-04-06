Friday, April 6th, 2018 | Posted by

Grab网约车暂不提高收费

公众和市场对网约车的喜爱和需求日益提高。

公众和市场对网约车的喜爱和需求日益提高。

 

【本报雅加达讯】我国政府曾声称网约车公司已同意提高收费。但网约车公司之一，印尼 Grab网约车公司却表示暂时不提高租车收费。
周五（6/4），印尼Grab网约车公司执行经理 Ridzki Kramadibrata在新闻发布会上称，目前该公司暂时不提高乘车收费。提高收费预计将使消费者数量下降。

提高收入不一定就抬高收费，这是不同的解读和错误的看法。重点不是提高收费，理应提高收入，薄利多销，增加营业收入。提高收费仅会失去乘客，以致造成收入损失。因此，迄今我们决定暂不提高收费。”

他也不会责怪要求提高收费的网约司机。这是不足为奇或是很平常现象。Ridzki说。

Ridzki还说：“如果司机伙伴要求增加收入是合情合理的，但是公司也使用较科技化的计算方式决定收费的标准，因此我们呼吁司机合作伙伴尽量提高，优化和遵守Grab设定的收费标准。”

陆地运输总署布迪（Budi Setyadi）之前曾表示，网约车公司原则上已同意将提高收费。

但是Grab网约运营公司将与司机合作伙伴磋商如何进一步提高司机收入，改善司机的其他福利方面。”

布迪表示，他已收到司机抱怨收入不足的投诉，他们感觉前一两年开始时，收入较好，现在是逐步下降。

目前他们的收入愈加降低，尤其是因为司机数量越来越多，及网约车公司之间的竞争也越来越激烈。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211451

Posted by on Apr 6 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added