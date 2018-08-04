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Gerindra-Demokrat-PAN-PKS秘书长将继续斡旋

帕拉波沃搭档联盟副总统人选难产

【点滴新闻网雅加达8月03日讯】2019年总统选举报名登记日期近在迟尺，而支持大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多为2019年总统候选人的政党对副总统人选尚无法达成协议，个政党秘书长还需继续举行马拉松式的协商会议。

到目前为止，大印尼行动党（Gerindra）、民主党（PD）、国民使命党（PAN）和公正福利党（PKS）就帕拉波沃搭档的联盟副总统人选各不相让，尤其是PD与PKS的针锋相对最为明显。民主党坚持推举苏西洛公子AHY为副总统人选是为底线看似不肯妥协，而PKS对副总统宝座的立场似乎也不愿退缩，因此谈判中几乎陷入多方都丝毫不肯让步僵局的格局。

根据大印尼行动党联络部成员安德烈（Andre Rosiade）说，四个政党的秘书长每天都会举行会议讨论寻找多方均能接受的妥协人选。

“四位政党秘书长将继续讨论直到今天周六（8月4日）。四个政党最终确定了他们的愿景和使命。然后在胜选团队的框架下安排时间表和行政管理。”安德烈周五（8月3日）对记者如是说道。

“如果四位政党秘书长的会议已经完成了愿景和任务以及其他技术问题后，将提交给四个政党中央理事会总主席作最后的批示。冀望副总统人选问题将在下一个会议上作敲定。”安德烈说。

到目前为止，帕拉波沃的搭档联盟副总统尚未作出决定的主因是公正福利党该党执行委员会主席Salim Segaf Aljufri为帕拉波沃搭档，而国民使命党大力推举传教士 Abdul Somad。众所周知，民主党则提议我国第六任总统苏西洛公子阿古斯（AHY）成为帕拉波沃搭档副总统人选。随之正副总统候选人报名日期越来越近，大家是否愿意抛去歧视，委曲求全顾大局，我们将拭目以待。

据报道，其中一个政党还威胁要退出联盟如果没有获得副总统提名权。 即便如此，大印尼行动党总是宣称这四个政党坚定不移将在2019年总统选举中成为佐科威的竞争对手。

国民使命党虽然多次参加联盟政党会议，其实支持帕拉波沃的态度并不是很坚强，呈现一种优柔果断的模棱两可的态度。

民主党坦承联盟政党会议之间尚存在意见分歧的严重问题，要解决这些问题并不容易。 即使在周三（8月1日）的四位秘书长会议上，也没有就副总统人选的名字达成协议。

民主党宣传和法律援助主任费迪南德（Ferdinand Hutahaean）周二（8月1日）对记者如是说。

费迪南德补充说，在苏西洛与帕拉波沃会议中已决定副总统人选将授权大印尼行动党自由挑选。这是最好的解决方案，我们相信帕拉波沃会挑选最好的副总统人选。