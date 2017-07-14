Friday, July 14th, 2017 | Posted by

Gerindra ：
政府有意阻止某政党候选人参选总统

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大印尼行动党秘书长艾哈迈德·穆咋尼（Ahmad Muzani）

 

【雅加达罗盘网13日讯】大印尼行动党秘书长艾哈迈德·穆咋尼（Ahmad Muzani）质疑，政府未修订参选门槛（presidential  threshold）法令，意在阻止某个政党候选人参选2019年总统选举。

参选门槛的主要条件是总统候选应由获得全国选票至少拥有20％国会席位或在普选中获得25％得票政党或联盟政党才能推举总统候选人。

“政府好像有意阻止某个候选人，让候选人不继续参选总统，有这个计划。我个人认为，总统候选人是民主盛会，我们要维持公平和公开的透明度。”周四（7月12日），艾哈迈德·穆咋尼在雅京南区国会办事处如是说道。

艾哈迈德表示，其实有的宪法法院的决定有关全国同步举行的条列，参选门槛该自动被依法取消或无效。因为2014年总统候选人的结果不恰当，尤其是成为2019年总统和副总统候选人的基础法令，再说，当时拥有不同的政治状况。

艾哈迈德希望，若政府无法化解上述的问题，不过政府不再用2014年全国同步的条列。其实政府还有另外的办法，唯一的办法是政府可以进行投票，所以不需要使用以前的条列。

艾哈迈德·穆咋尼补充说，若政府最终决定的方法是投票进行，大印尼行动党支持0%的总统参选门槛。这样，所有政党都可以推举总统和副总统候选人。

“不过我个人选择0%的参选门槛，并不值得用以前的条列，因为这都是最后的决定。若我们尚未达成一致，那就是投票的方法进行。”艾哈迈德·穆咋尼这样表示。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187394

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