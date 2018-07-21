Saturday, July 21st, 2018 | Posted by

Gerindra称是民主党
提出要求副总统候选人

图为大印尼行动党总主席帕拉波沃 苏比安多（左）和阿古斯（ Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY）。

图为大印尼行动党总主席帕拉波沃 苏比安多（左）和阿古斯（ Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY）。

【点滴新闻网雅加达720日】大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）将会见民主党中央理事会（DPP PD）总主席苏西洛（SBY）。Gerindra称会谈中不会涉及到2019年选举的副总统职位议题。

我们不会向民主党提供副总统职位，而是希望民主党的干部成为副总统。” DPP Gerindra主席艾哈迈德（Ahmad Riza Patria）周五（720日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

艾哈迈德说，在这段时间里，Gerindra从未向未来的联盟政党提出过副总统职位。 联盟候选人是希望Gerindra能够选择最好的干部成为帕拉波沃搭档副总统人选。

我们都尊重公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN），我认为每个政党必须让最好的干部成为国家领导人。” 艾哈迈德说。

尽管如此，艾哈迈德认为，Gerindra联盟政党将是帕拉波沃选择的副总统人选。因此，无论是从PKSPAN、民主党还是在党外参选，副总统的决定也将由联盟会议作出决定。

众所周知，直到现在帕拉波沃联盟政党还不清楚。 由于副总统的种种条件要求，所以Gerindra联盟的三方PKSPDPAN尚未确定官方立场。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220486

Posted by on Jul 21 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added