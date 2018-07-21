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Gerindra称是民主党

提出要求副总统候选人

【点滴新闻网雅加达7月20日】大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）将会见民主党中央理事会（DPP PD）总主席苏西洛（SBY）。Gerindra称会谈中不会涉及到2019年选举的副总统职位议题。

“我们不会向民主党提供副总统职位，而是希望民主党的干部成为副总统。” DPP Gerindra主席艾哈迈德（Ahmad Riza Patria）周五（7月20日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

艾哈迈德说，在这段时间里，Gerindra从未向未来的联盟政党提出过副总统职位。 联盟候选人是希望Gerindra能够选择最好的干部成为帕拉波沃搭档副总统人选。

“我们都尊重公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN），我认为每个政党必须让最好的干部成为国家领导人。” 艾哈迈德说。

尽管如此，艾哈迈德认为，Gerindra联盟政党将是帕拉波沃选择的副总统人选。因此，无论是从PKS、PAN、民主党还是在党外参选，副总统的决定也将由联盟会议作出决定。

众所周知，直到现在帕拉波沃联盟政党还不清楚。 由于副总统的种种条件要求，所以Gerindra联盟的三方PKS、PD和PAN尚未确定官方立场。