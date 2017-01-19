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FPI头目哈比希望以和为贵

警察总长坚持依法处理

【罗盘报新闻网1月19日雅加达讯】针对捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目哈比（Habib Rizieq Shihab）于1月17日拜会国会少数议员时曾经放声希望能以和为贵解决对他的诉讼案件，国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将表示，从来没有接收到哈比的要求，警方仅是从传媒的报道得知。

“我们仅是从大众媒体的报道得知。从来没有收到相关人士直接向警方提出请求。” 警察总长狄托，周四（1月19日）在国务秘书这样表示。

狄托同时也表示，警察调查人员将依法审理被诉讼违反刑事罪的哈比案件。

狄托也强调，警方的立场非常明确，将根据国家刑事诉讼法和警察条例的法律程序处理哈比案件。

“警察调查人员将侦查该案件，若有触犯刑事法典的犯罪行为，警方将进入升级直至调查程序。如果有触犯刑事罪的证明，将被定为犯罪嫌疑人，然后警方将根据所获得的犯罪证据，文件汇集完成后，把该案件提交给检察官审理。” 狄托上将说。

众所周知，目前捍卫伊斯兰阵线头目哈比已被多宗刑事案件缠身，其中是被苏玛娃蒂苏加诺普特里（Sukmawati Soekarnoputri）指控亵渎建国五原则班渣西拉，诽谤印尼央行在新纸币上使用共产党标志镰刀和锤头，甚至被指刻意用污言秽语侮辱雅京首都警察长。