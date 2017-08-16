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Facebook正式设立雅加达办公室

【本报雅加达讯】为了履行对我国政府的投资承诺，周一（14/8)，世界最大的美国社交网络服务网站Facebook正式在雅加达设立办事室，以拓展Facebook在印尼的业务，因此Facebook雅加达办公室绝对不仅是一个代表处。Facebook（印尼）主管Sri Widowati在雅京如斯向我国传媒表示。

“我们致力于支持我们所有商业平台，即大小型企业以及所有Facebook用户。Facebook的宗旨是向印尼每一个客户提最好的服务，以便印尼网民能发挥个人潜力并能与全球互联网接轨和拉近距离。”

Facebook办公室位于雅加达Capital Place 大厦49层，Facebook雅京办公室不仅具有浓厚的当地风俗文化和艺术色彩，办公室室内设计也是经过多位艺术家晶晶设计的艺术杰作。 每个办公室房间内部设计也具有艺术哲学的精华。

Facebook办公室的接到室都是经过艺术家 Rudy Atjeh用心良苦设计出来的，缤纷色彩的印尼当地纸花和动物就是最好的写照。