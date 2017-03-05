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Djan Faridz 支持钟万学-查罗特

第二轮雅京特区地方首长选举竞选活动

【雅加达点滴网3月05日讯】建设团结党（P PP）总主席赞法利兹（Djan Faridz）将带领团队周游乡村诵经教育乡民并宣传支持第2序号候选人的雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful

Hidayat）竞选活动。

“我准备成立一个团队并将与伊斯兰教士联合会（NU）一起合作到乡村诵经教育乡民并对民众解释选择钟万学和查罗特(Ahok - Djarot )为2017年雅京特区省长副省长的原因。”PPP 赞法利兹周日（3月5日）在雅京中区门腾为孤儿院感恩活动后对记者如是说道。

“几天前我在Saharjo

公路会见了诵经团队，也解释了必须选择Ahok - Djarot的原因之一，他们与我有政治契约。如伊斯兰教士、清真寺看守人员和伊斯兰教阿訇都等有按月领薪，清真寺洗手间，包括电力和供水都由雅京特区政府预算保养和支付。” 赞法利兹说。

“此外，钟万学也承诺，他向民众许诺建立伊斯兰教历史文化中心。为了尊重伊斯兰教徒，钟万学也许诺在斋戒月期间暂时关闭雅京特区所有的娱乐场所。” 赞法利兹如是说。

“这就是我不遗余力并全力以赴支持钟万学和查罗特蝉联雅京特区首长的理由。

因为他比较亲近穆斯林和维护伊斯兰的雅京特区省长副省长。” 赞法利兹如是说道。