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Demokrat Gerindra 和 PKB 集体退席

国会全体会议强制通过行使调查权

【雅加达REPUBLIKA新闻网4月28日讯】4月19日，国会第三委员会要求肃贪会委员到国会作听证会，会议争论中，双方各持己见，不肯相让，国会议员要求肃贪会提供蜜尔艳在法庭上所作的供词记录，但是遭到肃贪会的拒绝，因此，由国会第三委员会的推动下，国会启动国会调查权。

事实上，阅读全体会议上提出的调查权尚未完成。刚听取三个党团的观点，即大印尼行动党（Gerindra）、民族复兴党（PKB）、民主党（PKB）和斗争民主党党团委员（PDI-P）委员Masinton

Pasaribu。国会副议长法赫利（Fahri Hamzah）

直接敲定行使调查权给肃贪会（KPK）。而导致大印尼行动党（Gerindra）和民族复兴党（PKB）在2016至2017第4全体会议闭幕时离开现场。

然而，并不是所有国会党团都支持国会启动的调查权。到现在为止，三个政党国会党团已经表示。坚持反对行使调查权，即民族复兴党（PKB）、民主党（PD）和大印尼行动党（Gerindra）。其他国会党团还处于犹豫不决的状态。