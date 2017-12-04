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CT 和 SBY帮助东爪哇巴只丹灾民

【巴只丹点滴新闻网12月03日讯】东爪哇省巴只丹（Pacitan）的洪水泛滥和山体滑坡殃及各地区民众而造成灾害。 其中CT Corps总裁亦是我国前经济统筹部长卡伊鲁尔 丹绒（Chairul Tanjung/CT）协助遭殃的灾民。

我国第六任总统苏西洛 尤多约诺（Susilo Bambang Yudhoyono/SBY）与其家属在访问巴只丹灾民的时候，提交了CT援助的九种必需品配套。

“我们已经在苏西洛和其夫人阿妮尤多约诺（Ani Yudhoyono）的协助下收到了CT共计645配套的援助。”物流救援站协调员Masrukin周二（12月3日）对记者如是说。

CT和苏西洛的援助直接分发给10个受灾地区的灾民。即Tegalombo、Nawangan、Bandar、Arjosari、Pacitan、Kebonagung、Tulakan、Pringkuku、Punung和Donorojo。目前还在继续分发必需用品给受灾地区的灾民。

印尼国家抗灾机构（BNPB）信息和公共关系主任Sutopo Purwo Nugroho说，巴只丹自11月27日发生洪水和山体滑坡，并于11月28日达到高峰。造成2000余灾民撤离。

巴只丹发生的洪水和山体滑坡造成25人死亡。搜索救援（SAR）小组发现最新是在 Kebonagung区的4名山体滑坡受害者。目前政府还在巴只丹发布了应急响应。