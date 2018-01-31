Wednesday, January 31st, 2018 | Posted by

CSIS称帕拉波沃支持度有所下降
大印尼行动党亟需赶紧寻找新对策

大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)

大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)

【雅加达Kumparan新闻网130日讯】即使上周六（27日）东爪哇任抹县（Jember）数百名退役军警宣布支持大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)2019年总统候选人。

但是根据印尼战略与国际研究中心(CSIS)政治观察家阿里亚费尔南德斯（Arya Fernandes）最近所公布的一项报道显示，2014年总统选举失利，并希望能在2019年总统选举卷土重来的帕拉波沃的支持度呈现下降的迹象。

因此阿里亚认为，帕拉波沃若想在2019年总统选举中与佐科威决一雌雄，大印尼行动党务必赶紧寻找新对策，才能赢得总统高座的机会，因为比起2014年，掌握现任总统优势的佐科威，支持度不断提升，几乎胜券在握，而根据多项民调数据显示，在过去的三年中，帕拉波沃的支持度从未超越三成的水平，仅徘徊在百分之二十到百分之二十五之间。与2014年相比，帕拉波沃的支持度的确有减无增。” 阿里亚周一（29日）在雅京如斯阐述。

然而，据阿里亚观察，不可否认的是，迄今为止，大印尼行动党干部，包括在国会的议员或地方首长，尚未出现一位能与帕拉波沃相提并论的政客。帕拉波沃几乎一枝独秀。大印尼行动党曾经有意培养的政客也一一离开转移至其他政党，如万隆市长利德宛卡米尔，钟万学，甚至佐科威。

因此，阿里亚认为大印尼行动党亟需制定新对策，寻找知名度较高和受民众欢迎的人物，比如选择具有穆斯林色彩浓厚的雅京特区省长阿尼斯为帕拉波沃竞选2019年总统选举的搭档。若阿尼斯成为帕拉波沃搭档，副省长善迪将接任雅京省长，对大印尼行动党亦是好事，毕竟善迪是大印尼行动党的干部。

这是年近古稀的帕拉波沃最后一次机会实现他的总统梦，机不可失，随着2019年总统选举的脚步越来越近，大印尼行动党必须谨慎和周全布局。CSIS政治观察家阿里亚总结说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205137

Posted by on Jan 31 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added