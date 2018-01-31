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CSIS称帕拉波沃支持度有所下降

大印尼行动党亟需赶紧寻找新对策

【雅加达Kumparan新闻网1月30日讯】即使上周六（27日）东爪哇任抹县（Jember）数百名退役军警宣布支持大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)为2019年总统候选人。

但是根据印尼战略与国际研究中心(CSIS)政治观察家阿里亚费尔南德斯（Arya Fernandes）最近所公布的一项报道显示，2014年总统选举失利，并希望能在2019年总统选举卷土重来的帕拉波沃的支持度呈现下降的迹象。

因此阿里亚认为，帕拉波沃若想在2019年总统选举中与佐科威决一雌雄，大印尼行动党务必赶紧寻找新对策，才能赢得总统高座的机会，因为比起2014年，掌握现任总统优势的佐科威，支持度不断提升，几乎胜券在握，而根据多项民调数据显示，在过去的三年中，帕拉波沃的支持度从未超越三成的水平，仅徘徊在百分之二十到百分之二十五之间。与2014年相比，帕拉波沃的支持度的确有减无增。” 阿里亚周一（29日）在雅京如斯阐述。

然而，据阿里亚观察，不可否认的是，迄今为止，大印尼行动党干部，包括在国会的议员或地方首长，尚未出现一位能与帕拉波沃相提并论的政客。帕拉波沃几乎一枝独秀。大印尼行动党曾经有意培养的政客也一一离开转移至其他政党，如万隆市长利德宛卡米尔，钟万学，甚至佐科威。

因此，阿里亚认为大印尼行动党亟需制定新对策，寻找知名度较高和受民众欢迎的人物，比如选择具有穆斯林色彩浓厚的雅京特区省长阿尼斯为帕拉波沃竞选2019年总统选举的搭档。若阿尼斯成为帕拉波沃搭档，副省长善迪将接任雅京省长，对大印尼行动党亦是好事，毕竟善迪是大印尼行动党的干部。

这是年近古稀的帕拉波沃最后一次机会实现他的总统梦，机不可失，随着2019年总统选举的脚步越来越近，大印尼行动党必须谨慎和周全布局。CSIS政治观察家阿里亚总结说。