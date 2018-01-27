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BNN：半数以上监狱里毒品案件涉及内部官员

【雅加达Kumparan新闻网1月26日讯】毒贩在监狱仍能遥控外面毒品买卖已经不是稀奇的新闻了，监狱里的毒品案件层出不穷也已见怪不管的新闻。因此国家禁毒机构(BNN)对监狱里毒贩猖獗的活动特别关注。

国家禁毒机构副主任阿尔曼德巴里（Arman Depari）甚至称，监狱里的毒案件中有百分之五十以上都涉及到监狱里的官员和囚犯的勾结，日前有囚犯在监狱里进行买卖毒品的交易。

据报道，其中一名监狱长Cahyono Adhi Satriyanto（昵称CAS）曾接受3亿盾协助囚犯在监狱里进行毒品买卖的交易。之前，有Purworejo第二监狱长CAS被逮捕，并被疑协助Kristian Jaya Kusuma（昵称Sancai）在监狱里进行买卖毒品的交易有关。

阿尔曼德巴里要求相关机构对在监狱中的情况必须向外界透明，尤其是监狱长。

“我们仍不知道在监狱中的状况，不过知道的事是内部官员的，因此，我们必须确定是否有囚犯勇敢监狱里毒贩猖獗的活动的存在。”阿尔曼德巴里说。

众所周知，CAS涉嫌毒品洗钱交易的活动，并在Nusakambangan监狱里认识Sancai。