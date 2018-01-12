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Biofarma：

伊斯兰国家对白喉疫苗不存抱怨

【雅加达安达拉新闻网1月12日讯】PT Biofarma 有限公司总经理Juliman透露，BIofarma制造的白喉疫苗输出 到50个伊斯兰国家都没有任何问题或投诉。

“我们出口的白喉疫苗到50个伊斯兰国家都没有任何问题，印尼可能会出现不同的待遇。” Juliman周五（1月12日）在雅京如是说道。

现在有多达136个国家，其中有50个伊斯兰国家使用我国Biofarma 有限公司出产的白喉疫苗。

Juliman声称PT Biofarma为社区出产优质安全疫苗，所有流通的疫苗都必须通过食品药品监督管理局的检测。

揚T Biofarma是印度尼西亚目前唯一的疫苗生产商，我们正在实施高质量，我们的产品已经得到世界卫生组织（WHO） 的认可。” Juliman说。

每年有多达20亿剂量和增长，PT Biofarma公司生产的各种疫苗，如白喉，小儿麻痹症（Polio）和麻疹疫苗（Campak），供国内和出口使用。

然而，由于白喉发生的特殊情况，PT Biofarma暂停向联合国儿童基金会和其他国家出口，以优先在本国使用。

他说：“我们计划停止出口所有我国产品，我们还要重新安排，因为这对于首先清除白喉特殊情况的重要性”。