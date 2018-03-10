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Bawaslu称提前启动竞选活动将受刑事处罚

【雅加达时代周刊3月09日讯】我国普选监督委员会（Bawaslu）成员Mochammad Afifuddin表示，MNC媒体集团旗下的三家电视台，即GTV、RCTI和iNews TV已违反普委会规定的竞选活动时间表，因此以上三家电视台因涉嫌提前启动竞选活动将受到刑事处罚。

根据普监会定下的竞选活动时间表是2018年9月23号才正式启动竞选活动。

“因涉嫌提前启动竞选活动将受到刑事制裁或可能被判18个月的监禁。”阿菲夫丁周四（3月8日）在雅京如是表示。

2017年第7号法律大选中包含了制裁。 第492条规定，任何人按照第276条第二款的规定在大选委员会规定的时间内故意提前启动竞选活动，最高判处一年监禁和罚款1200万盾。

阿菲夫丁说，三家电视台在Bawaslu的第一次电话传唤中缺席。 据报道，三家电视台在3月2日播出了印尼团结党 (Perindo) 的宣传广告。

根据阿菲夫丁，印尼团结党的广告也已经被看作提前启动竞选活动。在广告中也已经展示了党的使命和自我形象的愿景。

Bawaslu传唤三家电视台领导人并要求澄清有关投放时间表之外的广告。因此，新的活动应该在今年9月23日。“对于上述的三家电视台我们将作第二次传唤。”阿菲夫丁说。

根据阿菲夫丁，Perindo广告在获得媒体澄清后，Bawaslu将看到地图主题广告。

MNC媒体集团秘书Syafril Nasution表示，由于突然收到传唤信息，所以没有回应Bawaslu的第一次传唤。但Syafril承诺，MNC媒体集团将出席第二次传唤，以澄清Perindo的广告服务。