Friday, July 14th, 2017 | Posted by

Arief Hidayat
以鼓掌不投票方式再次当选MK院长

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周五（7月14日），安华（Anwar Usman，右）当选宪法法院（MK）副院长后在委任书上签名，MK院长阿里耶夫希达亚特（Arief Hidayat，左）在旁见证。

 

【雅加达罗盘报新闻网7月14日讯】周五（7月14日），在我国宪法法院（MK）大厦举行的宪法法院院长选举中，现任院长阿里耶夫希达亚特（Arief Hidayat）以鼓掌不投票方式再次当选2017-2020年宪法法院院长。

选举结束后，阿里耶夫在记者招待会上名媒体表示，蝉联宪法法院院长之后将继续努力改善或提升宪法法院的办案工作效率。

阿里耶夫阐述，宪法法院院长选举过程中，每位宪法法院法官均提出自己对宪法法院的见解、建议和批评以供下任宪法法院院长参考。

根据阿里耶夫个人简历记录，他曾经是中爪哇三堡垄迪波内戈罗大学 (UNDIP)讲师，硕士班辅导老师，法律系博士班教授，还曾经担任印尼几所大学法律系教授及曾任国家高等教育认可委员会委员。

然而，根据宪法法院秘书长Guntur Hamzah揭露，阿里耶夫希达亚特MK法官职务将于2018年4月到期，随着法官任期届满，阿里耶夫的宪法法院院长的任期也将结束。因此2018年4月还需要再进行宪法法院院长选举。

根据我国第3号/2012第2条宪法法院法令规定，MK主席和副主席任期届满可以连任一期。因此，阿里耶夫是根据以上规定再次当选我国宪法法院院长一职。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187569

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