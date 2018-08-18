Saturday, August 18th, 2018 | Posted by

Ari Dono中将正式接任警察副总长职位

国家警察刑事与侦探局（Kabarskim Polri）局长阿里夫警察少将（Irjen Arief Sulistyanto 右）和新上任警察总警长，原国家警察刑事与侦探局局长阿里多诺中将（Ari Dono 左）。

国家警察刑事与侦探局（Kabarskim Polri）局长阿里夫警察少将（Irjen Arief Sulistyanto 右）和新上任警察总警长，原国家警察刑事与侦探局局长阿里多诺中将（Ari Dono 左）。

 

【点滴新闻网雅加达817日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将主持阿里多诺中将（Ari Dono Sukmanto）接任警察副总长就职典礼。而阿里多诺中将的国家警察刑事与侦探局局长职位由阿里夫警察少将（Arief Sulistyanto）代替。

阿里多诺中将在警察总部会议大厅正式接任由警察总长举行的警察副总长移交仪式，以及阿里夫警察少将也在同样地点正式接任国家警察刑事与侦探局局长职位。

我们发誓作为印度尼西亚共和国的警察将忠于和顺从班渣西拉建国五原则和印度尼西亚共和国1945年宪法。我们会遵守各项法律法规，我们也将始终坚持国家警察的荣誉，不为利己而为大众利益而着想。”国家警察总长为阿里多诺中将和阿里夫警察少将宣读誓词。

阿里多诺中将晋升为警察副总长后立即移交国家警察刑事与侦探局局长职位给阿里夫警察少将。然而，阿里夫留下的警察人力资源助理职位则由职业发展局局长Eko Indra Heri准将代替。

最后，阿里多诺中将说，他将全力以赴协助和执行国家警察总长狄托卡纳维安的工作。

 

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