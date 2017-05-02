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Anies-Sandi 计划成立过渡小组

参与地方收支预算的修订

【雅加达Merdeka网2日讯】阿尼斯巴斯威丹 (Anies Rasyid Baswedan ) 与善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）被委任为雅京省长和副省长之前，他们已准备成立过渡小组，成立这个过渡小组的目的是有关阿尼斯和善帝雅戈乌诺在竞选活动中对雅京民众拥有计划项目。阿尼斯和善帝希望，几个计划项目可以被列入2017年地方收支预算修订案。

阿尼斯和善帝助选团秘书长 Syarief表示，日前雅京政府正在讨论地方建设工作计划(RKPD)的修订案，所以我们需要派遣助选团确定，阿尼斯和善帝提出的项目是否可以被列入2017年地方收支预算修订案。

“若政府商讨地方建设工作计划的制定，不过阿尼斯和善帝提出的项目有20%至30%可以列入地方收支预算，我们还需要与雅京特区省府秘书长（Sekda）和雅京省地方发展规划沟通。”周二（2/5），Syarief在雅京地方议会办事处说道。

Syarief补充说，依计划，阿尼斯和善帝任命新任雅京省长和副省长10月4日将生效。若阿尼斯和善帝未有作出计划项目，会影响政府的工作。

有这个过渡小组的存在，将进一步推动阿尼斯和善帝的工作和可以直接列入地方收支预算。

“若我们10月至11月可以开始0％定金，就开始启动。若阿尼斯和善帝的计划项目没有列入地方收支预算，还可以列入雅京公共政策优先项目最高限额临时预算案（KUA-PPAS）。”Syarief这样表示。