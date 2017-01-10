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Anies-Sandi 助选团讽刺阿古斯有政治王朝倾向

【印尼CNN新闻网1月9日讯】阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan ) 与 善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档助选团成员Anggawira讽刺另外一组2017年雅京特区地方首长选举候选人阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）政治王朝倾向浓厚。

根据Anggawira阐释，所谓政治王朝就是竭尽所能推举一位政治王朝家族成员或与政治王朝家族有密切关系的候选人，以确保当选后能保护或维持政治王朝家族的利益，其中包括政治利益和经济利益。

事实上，在民主国家选举中，候选人的政绩、个人品德和大公无私愿意为社会大众服务才是选民决定将把票投候选人的关键。

“应该根据候选人有目共睹的政绩、候选人的个人条件和未来当选后是否有能力领导地方政府，而不是仅是为了保护政治王朝家族的利益而投入竞选2017年雅京特区地方首长选举。” Anggawira周一（9/1）对印尼CNN新闻网如斯说。

阿古斯是印尼第六任总统苏西洛（SBY）的公子。为了家族政治王朝的利益，阿古斯放弃了在国军前途无量的军人生涯，而在家人的鼓励下决定竞选2017年雅京特区地方首长选举。阿古斯在国军最后职位和军衔是步兵少校。

Anggawira说，事实证明，我国各地方的政治王朝具有贪污腐败行为的趋向。他列举了发生在中爪哇加拉登（Klaten）县县长斯里（Sri Hartini）和原万丹省（Banten）省長拉图·阿杜（Ratu Atut Chosiyah）政治王朝的贪污腐败严重情况，国民有目共睹。

此外，王朝政治在很大程度上也杜绝了有潜力和具备良好条件的的地方首长候选人，不仅不符合我国刚刚起步的民主选举制度的健全发展，因为政治王朝控制地方政府行政资源，使得地方首长选举呈现不公平和公正的选举，而彻底遏制了有良好政绩记录的其他候选人获得当选的机会。

“加拉登和万丹省政治王朝在地方执政的动机完全不是鞠躬尽瘁为社会大众服务或全心全意为当地人民工作，反而有系统性和结构性建立贪污腐败行为的机制。” Anggawira总结说。

与此同时，Anies-Sandi助选团副主席穆罕默德·陶菲克（Mohammad Taufik）评估，身为印尼第六任总统苏西洛孩子，阿古斯似乎承担极大的包袱。

据陶菲克分析，身为雅京省长候选人，阿古斯似乎完全不懂治理错综复杂的雅京问题，而身为前任总统的孩子，又不能坦承自己不理解雅京固有的问题。因此，束手无策，为了解决雅京长年水患的难题，阿古斯既然提出一个荒谬概念，提议建设一座漂浮的雅加达，民众听了后，顿然目瞪口呆和啼笑皆非。