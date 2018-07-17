Tuesday, July 17th, 2018 | Posted by

Andika Perkasa接任陆军战略后备部队司令官

曾经担任总统护卫队（Papampres）的安迪卡（Andika Perkasa）陆军中将。

曾经担任总统护卫队（Papampres）的安迪卡（Andika Perkasa）陆军中将。

【独立新闻网714日讯】根据国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将签署的一项国军高级将领的职位调动，曾经担任佐科威总统护卫队（Papampres）和加里曼丹Tanjungpura军区司令的安迪卡（Andika Perkasa）陆军中将，将接任陆军战略后备部队司令官（Pangkostrad），代替即将进入退役期的原陆军战略后备部队司令官阿古斯（Agus Kriswanto）陆军中将。

国军发言人M Sabrar Fadhilah少将，上周五（713日）在雅京东区国军总部向传媒记者阐述，根据国军总司令发布的编号Kep/673/VII/2018的国军总司令决议书，国军总司令哈迪查延多已对国军三军部队高级将领进行职务调动，其中包括安迪卡陆军中将。

这位前国际情报局(BIN)局长AM Hendropriyono退役上将的女婿，除了拥有美国George Washington Uninersity博士学位和参加过美国军校的训练，安迪卡也长期在陆军特种部队（Kopassus）服役，因此才兼文武的安迪卡，被视为未来陆军参谋长的热门人选。

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