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Andi Arief承认

奉民主党发表5千亿盾政治献金传闻

【罗盘报新闻网雅加达讯】民主党中央理事会（PD）副秘书长安迪 阿里夫（Andi Arief）承认，他奉民主党中央理事会之命令公布雅京特区副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）给国民使命党（PAN）和公正福利党（PKS）的5千亿盾政治献金的命令。

安迪说，善蒂雅戈乌诺为了获得2019年总统选举与大印尼行动党帕拉波沃 苏比安多搭档副总统候选人而贿赂PAN和PKS成为副总统候选人的承诺。

“这是我奉民主党的命令。”安迪周一（8月13日）在雅京对记者如是说道。

根据安迪，他揭露民主党所谓的政治献金问题是在周三（8月8日） 民主党总主席亦是我国第六任总统苏西洛（SBY）住邸举行的官方会议上。

这位苏西洛的前任总统幕僚长安迪表示，如果他的推文由警方处理，他已准备好面对法律程序。安迪愿意面对那些对他言论感到不满的政党。他还拒绝就PKS和PAN的500亿盾政治献金的问题道歉。

“我是一个奉公守法的人，我已经准备好面对后果解决这个问题。”安迪如是说。

500亿盾的政治献金问题让民主党动摇加入Gerindra、PKS和PAN联盟。甚至PAN 还拒绝善蒂雅戈为帕拉波沃的副总统候选人。然而，民主党仍然推举2019年总统选举的帕拉波沃 - 善蒂雅戈而不是佐科威-马鲁夫阿敏（Ma’ruf Amin）。