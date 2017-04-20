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Amien Rais 要求法院判处钟万学最高法律刑罚

【雅加达罗盘报新闻网4月20日讯】周四（4月20日）原国民使命党（PAN）总主席阿敏赖斯（Amien Rais）在雅京南区农业部大厦前面演说，要求法院加重钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）亵渎宗教案庭审的刑罚。

阿敏在雅京南部汽车顶上演讲并领导群众反钟万学，阿敏要求法院判处钟万学最高法律刑罚。“阿敏如是说。

阿敏要求伊斯兰教徒必须团结一致，不要轻易被煽动和挑拨离间言论所破坏。

此外，阿敏要求社会民众感恩，在周三（4月19日）雅京特区地方首长选举第二轮投票快速计票结果，阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）当选雅京省长副省长。

据称，周四（4月20日）钟万学亵渎宗教进入第20次庭审。该议程由公诉察检官（JPU）宣读。钟万学被指控因为他在千岛进行工作访问时与当地民众谈话中引述古兰经而被指控亵渎宗教行为。公诉人指控钟万学犯上第156条字母刑法或第156条刑事法典。

公诉察检官要求法官判决钟万学一年有期徒刑两年缓刑。