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AHY拜会从业党总主席

艾尔朗卡建议民主党2019年总统选举支持佐科威

【雅加达罗盘报新闻网3月07日讯】从业党（Golkar）中央理事会总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）透露，他与2019年民主党（PD）助选团负责人亦是我国第六任总统苏西洛（SBY）公子 阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono简称AHY）举行会晤。

此外，AHY 特别邀请艾尔朗卡（Airlangga）于3月10日至11日出席参加即将召开的民主党全国领导层工作会议（Rapimnas）。艾尔朗卡周三（3月7日）在雅京中区泛太平洋酒店如是表示。

艾尔朗卡说，在会议上，他们还讨论了民主党与支持佐科威总统政党结盟的可能性。艾尔朗卡希望民主党将在2019年总统选举中支持佐科威。

“当然我们必须希望更加紧密地合作，并希望民主党能在佐科威-卡拉政府做出更多的贡献直到2019年总统选举。”艾尔朗卡如是说。

目前有五个政党已正式宣布支持佐科威蝉联总统。分别是斗争民主党（PDI-P）、从业党、建设团结党（PPP）、国民民主党（Nasdem）和人民良心党（Hanura）。国民使命党（PAN）、公正福利党（PKS）、民族复兴党（PKB）和民主党还没有宣布支持哪一组正副总统候选人。尽管大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）最有可能被推举为2019年总统候选人。

此前报道，地方行政首长选举胜选部队指挥官和2019年民主党候选人AHY周四（3月1日）拜访了从业党总主席艾尔朗卡。从业党中央理事会副秘书长 阿志（Ace Hasan Syadzily）通过短信如是说道。