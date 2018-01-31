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AHY坦承走遍全国各地

意在为2019年总统选举做准备

【雅加达liputan6新闻网1月29日讯】2019年总统大选的脚步越来越逼近，虽然大多政治观察都预测明年的总统选举还是会形成佐科威和帕拉波沃一决雌雄的激烈竞争局面，因为根据普委会（KPU）参选总统门槛（presidential threshold），仅有在国会拥有20%席位或在2014年普选中得票率25%的政党才有资格推举2019年正副总统候选人。

评估2014年普选的政党得票，没有一个政党获得20%国会席位或25%全国得票率，因此各政党之间已开始纵横捭阖，冀能立即建立联盟推举正副总统候选人。

很多支持政府的政党已经表态支持现任总统佐科威为2019年总统候选人，因此2019年政治版图几乎已经呈现，预计佐科威蝉联总统高座的机会颇高。帕拉波沃阵营也不甘示弱，已开始厉兵秣马，运筹帷幄，摆出势在必得的决心赢得2019年总统大选。

曾经两届执政并被视为在国内政坛尚具有举足轻重影响力的民主党（PD）岂能甘愿扮演旁观者的角色或处于犹豫不决的态度应对明年的总统大选。我国第六任总统总统，亦是该党的总主席苏西洛（SBY）的公子，阿古斯.哈利穆帝.尤多约诺(Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY)，就坦承他最近频繁走遍全国各地，意在为2019年总统选举做热身赛，若获得民主党中央理事会的传召以及得到人民的支持，这位在2016年雅京特区地方首长选举出局的退役陆军少校强调他将责无旁贷参选2019年总统选举。