Posted by admin

Agus Yudhoyono 参选2019年总统选举

取决于民主党调查结果

【安汶安哈拉新闻网1月25日讯】原我国第六任总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）公子阿古斯（ Agus Harimurti Yudhoyono 简称AHY）说，若他参选2019年总统选举，必须取决于民主党（PD）的调查结果。

“因此，如果调查结果显示出良好的立场，那么准备继续参选2019年总统选举。”阿古斯周四（1月25日）在安汶如是说。

阿古斯承认自己并没有进入民主党中央理事会大家庭，所以需要稍后再作决定。这位Yudhoyono研究所执行董事此前访问巴布亚和西巴布亚后，继续往马鲁古省首府安汶。

通过Yudhoyono研究所，从事各种社会活动，组织和参加各种与年轻一代有关的研讨会，对话和包括加速2045年印度尼西亚黄金年的建设。

“还未回雅加达之前，我先前往北马鲁古省的首府Ternate，作为该计划的行程我向印度尼西亚人民致以诚挚的敬意，因为在军队服役期间都没有时间向大众表达。”阿古斯如是说道。

阿古斯的访问也是为了支持2018年地方首长选举参与者，阿古斯证实，地方首长选举的问题是民主党的权威。 不过，阿古斯依然支持民主党的候选人。

Incoming search terms:

社会活动