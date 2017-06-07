Wednesday, June 7th, 2017 | Posted by

Agun Gunandjar领导调查肃贪会特别委员会

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从业党国会议员Agun Gunandjar

 

【雅加达安达拉新闻网讯】周三（6月7日）从业党（Golkar）国会议员 阿棍 古南查尔 (Agun Gunandjar Sudarsa) 在第一次闭门会议后当选为调查肃贪会特别委员会主席。

“阿棍 古南查尔已被当选为调查肃贪会特别委员会主席，斗争民主党（PDIP）国会党团议员Risa Mariska、人民良心党（ Hanura）国会党团议员Dossy Iskandar 以及国民民主党（NasDem）国会党团议员Taufiqulhadi 为调查肃贪会特别委员会副主席。”国会副议长法德利 佐恩（Fadli  Zon）周三（6月7日）在雅京国会大厦举行调查肃贪会特别委员会会议后如是说道。

法德利说，出席调查肃贪会特别委员会会议的有6个党团，即斗争民主党、从业党、国民使命党（PAN）、建设团结党（PPP）、国民民主党和人民良心党。

调查肃贪会特别委员会会议上，大印尼行动党（Gerindra）党团委员Wenny  Warouw也出席。但他的出席没有被称为正式代表大印尼行动党。同时，阿棍主持会议时表示，他将很快制订一个工作议程，作用机制和特别委员会预算。

“我们限制60天之内完成工作议程，我们应该在第四次全体会议上交付工作议程。”阿棍如是说道。

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