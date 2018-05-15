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9名恐怖分子嫌疑犯在逃

4名嫌疑犯被警察88反恐特遣队击毙

【雅加达CNN印度尼西亚5月14日讯】东爪哇地方警察公共关系主任弗兰斯巴萨（Frans Barung）上校表示，国家警察反恐88特遣队（Densus 88）已经对东爪哇泗水和西图利祖 恐怖袭击事件，追捕13名恐怖分子嫌疑犯。 其中四人因试图反抗而被警察反恐特遣队击毙。

“9名恐怖分子嫌疑犯在泗水被捕，其中4人已经在西图利祖被击毙。” 弗兰斯周一（5月14日）在东爪哇泗水警察总部举行的新闻发布会上如是说道。

弗兰斯补充说，13名涉嫌恐怖分子被Densus抓捕，据称他们将在一些地方进行恐怖袭击行动。 但弗兰斯不愿意指出恐怖分子的袭击目标。 法兰斯也不愿透露13名恐怖分子嫌疑犯的身份。

“对于恐怖分子的袭击目标和名字，我们暂时先保密。”弗兰斯说。

周日（5月13日）在泗水的三教堂发生自杀炸弹爆炸事件。 以自杀式炸弹袭击为目标的教会包括泗水五旬节教会（GPPS）、圣母玛丽亚天主教教堂和印度尼西亚基督教会（GKI）教堂。

泗水三教堂遭连环炸弹袭击至少有18人死亡和40多名受重伤。据称，这些自杀爆炸袭击者是由一家人展开的恐怖袭击事件，其中包括一名妇女和两个女儿。

连环炸弹袭击事件一波未平一波又起，那天晚上在西图利祖县Wonocolo简朴组屋的其中一个房间也发生了爆炸。 在这事件中的死亡人数是3人和两名儿童受伤。 据警方称，其中一名叫Anton是制造炸弹的恐怖分子嫌犯。

与此同时，昨天上午在泗水警察总部的入口处发生自杀炸弹爆炸。警方怀疑四名自杀式炸弹袭击者的肇事者仍然是一个家庭。