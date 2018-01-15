Posted by admin

75人受轻重伤

雅京印尼证交所大厅阳台突崩塌

【本报讯】雅加达南区的印尼证券交易所第二大厦大厅阳台昨日中午11时55 突然崩塌，正在阳台上参观的一批来自巨港的大学生从阳台上掉下，造成75人受轻重伤。

一名在场的守卫说，当时正好是证券交易所快要中午什息时间，否则受伤人数也许会更多。当听只听一声大响，整个阳台突然崩塌，及在阳台上参观的大学生也随崩塌的阳台掉下来。

安全人员随即按警铃，封锁现场，及通知警方与医院。警察到场没收现场的闭路电视成在现场的物证，经过清点及将受伤者送至附近数家医院急救。

警员表示，将追查阳台崩塌的责任，并向证交所负责索取建筑物蓝图，以便研究阳台崩塌原因。

下午4时15分，警察总部部公关主任瓦希多警察少将(Irjen Setyo Wasisto)公布，受伤者总共75人。17位在Mintohardjo海军医院急救，31人在MRCCC医院急救，7人在RSPP医院急救，20人在雅加达医院急救。

在Siloan医院的急救的轻伤者已可以返回家，一些受伤者的骨头折断，需要留院继续接受治疗。