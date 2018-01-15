Monday, January 15th, 2018 | Posted by

75人受轻重伤
雅京印尼证交所大厅阳台突崩塌

雅加达南区的印尼证券交易所第二大厦大厅阳台昨日突然崩塌，造成75人轻重伤。

雅加达南区的印尼证券交易所第二大厦大厅阳台昨日突然崩塌，造成75人轻重伤。

 

【本报讯】雅加达南区的印尼证券交易所第二大厦大厅阳台昨日中午1155 突然崩塌，正在阳台上参观的一批来自巨港的大学生从阳台上掉下，造成75人受轻重伤。

一名在场的守卫说，当时正好是证券交易所快要中午什息时间，否则受伤人数也许会更多。当听只听一声大响，整个阳台突然崩塌，及在阳台上参观的大学生也随崩塌的阳台掉下来。

安全人员随即按警铃，封锁现场，及通知警方与医院。警察到场没收现场的闭路电视成在现场的物证，经过清点及将受伤者送至附近数家医院急救。

警员表示，将追查阳台崩塌的责任，并向证交所负责索取建筑物蓝图，以便研究阳台崩塌原因。

下午415分，警察总部部公关主任瓦希多警察少将(Irjen Setyo Wasisto)公布，受伤者总共75人。17位在Mintohardjo海军医院急救，31人在MRCCC医院急救，7人在RSPP医院急救，20人在雅加达医院急救。

Siloan医院的急救的轻伤者已可以返回家，一些受伤者的骨头折断，需要留院继续接受治疗。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203583

Posted by on Jan 15 2018. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added