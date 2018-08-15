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73年生活在黑暗中

巴布亚普尔拉玛村民终于用上电了

【雅加达15日综合讯】全国越来越多偏远地区居民不再生活在黑暗中，矿物与能源部免费为他们提供LED太阳能节能灯。

位于巴布亚内陆地区的普尔拉玛（Puldama）小镇今年8月的第二和三周收到1085个包裹。太阳下山后，村民在自己的家里挂太阳能节能灯。

普尔拉玛镇8座村庄村民73年来生活在黑暗中，现在终于有一些光亮了。

普尔拉玛小镇是最落后地区、最前方和最边缘地区之一。

矿物与能源部用飞机运输太阳能节能灯到普尔拉玛镇8座村庄，就是普尔拉玛、巴戈、森鲁、卡森、巴罗、巴尔斯克、埃斯戈和帕梅克村。每座村庄被山坡或悬崖隔开，普尔拉玛村有一个600米长飞机跑道。还没有通往雅胡吉摩（Yahukimo）县的道路，只有森林小径，从雅胡吉摩县徒步到普尔拉玛镇徐要求两天时间。

普尔拉玛镇民扛着装有4盏LED太阳能节能灯的包裹回到自己的家。有的村庄距离2公里，有的村庄距离15公里。

卡森村民在工作人员帮助下家里安装LED太阳能节能灯。8月11日晚上，传统屋胡奈（Honai）里光亮四射。

一名村民林巴·库布（19岁）说：“以前有不少村民得了哮喘疾病，可能因为我们每天晚上吸入烟气吧。现在有了电灯，不再生病了。”

普尔拉玛镇民间诊疗所负责人亚格布斯·希马利亚说：“有很多村民患上呼吸道感染、哮喘，估计是因为传统屋胡奈里的厨房离睡觉的地方很近吧，他们吸入烟气，再加上这里的村民经常爬山下山，风也寒冷刺骨。有不少村民得了哮喘疾病。”

他希望村民有了电灯之后就不再生病。

他接着说：“以前因为没有电灯，孩子们晚上都不学习。”

普尔拉玛镇有一所小学，有600多个学生，一个校长和4个教师。此座小镇没有初中学校。

矿物与能源部今年将为15个省份偏远地区提供17万5000盏LED太阳能节能灯。

上周二，矿物与能源部长在占碑省说：“我们今年提供17万5000盏太阳能节能灯，明年15万盏，请好好保管。”