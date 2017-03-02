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6名囚犯和6名警员受重伤

占碑监狱惩教所发生焚烧建筑物暴乱事件

【占碑安达拉通讯社3月2日讯】周三（3月1日）晚上，占碑惩教所发生暴乱和焚烧监狱内的建筑物，约150名军警维持治安部队马上抵达现场协助维护该惩教所的治安，尤其是防范部分犯罪嫌疑犯人，趁机逃离监狱。

根据报道，该暴力事件中，共有12名受重伤，即6名犯罪嫌疑犯和6名维持治安警员，他们均以送往医院治疗。

6名罪犯还在占碑 Raden Mattaher医院接受治疗。此外，6名受重伤的警员还在警察医院接受治疗。

据报道，囚犯是不满警员在监狱里面进行毒品搜索，因此，在抗议中，有些囚犯故意焚烧监狱里面的建筑物。

占碑地方警察公关事务主任Kuswahyudi Tresnadi警察中校表示，占碑监狱里面共有87为女性囚犯，暴力事件发生后，他们已经被迁移至占碑移民局。目前为止，他们尚未返回到占碑惩教所，因为警方还必须等待到惩教所的情况极其安全，才能做最后的决定。

“占碑警察侦查员已经证实有囚犯在混乱中趁机逃离。警方将追究暴乱的肇事者，目前警方还不能决定故意制造暴乱的主谋。”占碑地方警长Fanani准将说道。