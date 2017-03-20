Monday, March 20th, 2017 | Posted by

4月1日起 网约车与传统出租车价格相差无几

【雅加达点滴新闻网20日讯】交通部表示，4月1日起，政府将实施交通部新条规，使网约车与传统出租车的价格不会差太远。交通部将规定网约车的上限和下限价格的新规定。

交通部陆路交通局局长布吉（Pudji Hartanto） 表示，根据交通部修改2016年第32号的交通部法令，4月1日起，网约车与传统出租车价格相差无几。

“其实政府透过交通部已经制定有关网约车的完善条规，也经过几次的修改和进行适当的宣传，总的来说，政府制定的规则，均是以大众的利益为主要考量，绝对不是为了某群体或社会集团的利益。政府必须能在顾虑到社会民众的利益前提下，扮演协调的重要角色。我们不仅对民众做了大量的宣传，对网约车公司也多次进行协调和宣导。” 周一（20/3），布吉在雅京南区Kuningan

一带检察公署（ Ombudsman）办事处如是说道。

布吉强调，政府制定有关网约车的规定已不能再修改了，因为交通部已通过慎重评估后制定的条规，也已经多次进行宣导工作，因此，网约车公司必须遵守以上规定。

据悉，有些网约车公司不赞同政府制定的上限和下限价格的规定，布吉不愿回应这个问题，但是他强调网约车公司必须遵守规，政府已经给网约车公司足够的时间调整和适应，没有任何理由再不遵守政府执行的规定。

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