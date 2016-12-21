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4个地区进行突击搜查行动

88特遣队击毙3名与逮捕4名恐怖分子

【本报雅加达讯】警方88特遣队周三同时在4个地区进行突击搜查行动，击毙3名恐怖分子与逮捕4名恐怖分子。

警察总部公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）周三在雅京南区克巴腰兰新区Trunojoyo街警察总部说：“总共有7名恐怖分子嫌疑人，3人因反抗被击毙，4人被逮捕。”

突击搜查行动从早上到下午展开，警方查获一些物证包括自制炸弹等，并引爆了一些活性炸弹。

以下是4个地区突击搜查行动收获：

1. 在丹格朗南区：早上大约8时，88特遣队先逮捕一名叫Adam的恐怖分子嫌疑人，然后根据他的口供，88特遣队于大约9时45分开始对万丹省丹格朗南区SETU镇Curug村一家门牌46号RT02 RW11的租房进行围捕，当时屋内有3人，但因试图反抗而全部被击毙，那3人即是Owen、Irwan与Helmi。

Adam与3名同僚已策划好将对丹格朗塞尔彭交通警察站进行恐怖袭击，用刀捅死站岗的警察人员后，当许多群众前来围观时引爆自制炸弹。

2.在苏西巴亚孔布（Payakumbuh）:大约9点半，在Payakumbuh西区Nan Duo大厅，88特遣队成功逮捕了一名缩字母叫“JT又名Ｈ”的恐怖分子嫌疑人。他可能是曾在巴淡岛和新加坡策划恐怖行动的Katibah Gonggong Rebus(KGR)恐怖集团成员。

3.在苏北德利斯尔荡（Deli Serdang）:大约中午12时，在Deli Serdang蓝蓝镇（Biru-Biru），88特遣队成功逮捕了一名缩字母叫“S”的恐怖分子嫌疑人。他可能也是KGR成员。

4.在巴淡岛：大约下午16时30分，在廖内群岛巴淡岛Sagulung，88特遣队成功逮捕了一名缩字母叫“HA”的恐怖分子嫌疑人。他可能也是KGR成员，他被疑扮演招聘印尼公民到叙利亚角色。