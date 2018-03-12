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34 个大印尼行动党地方代表理事会

昨天同时宣布支持帕拉波沃为2019年总统选举候选人

【雅加达Tribun News网】2019年总统和副总统选举即将来临之际， 34个大印尼行动党地方代表理事会于昨日在雅京Arcici广场宣布支持帕拉波沃（Prabowo Subianto）为2019年总统选举候选人。

“我们于昨天同时在全国个地方代表理事会同时宣布支持帕拉波沃参选2019年总统大选。”大印尼行动党地方代表理事会主席Muhammad Taufik于昨日如是说。

据报道，大印尼行动党雅京地方代表理事会在雅京中区Arcici广场共同宣布支持帕拉波沃为2019年总统选举候选人。

“我们接受雅京民众的意见推举帕拉波沃竞选2019年总统选举候选人，雅京民众要求告诉大印尼行动地方代表理事会。擬uhammad Taufik说。

帕拉波沃计划到Arcici广场出席大印尼行动党地方代表理事会同时宣布支持总统选举候选人的活动，但是帕拉波沃是否会出席的话，大印尼行动依然宣布支持帕拉波沃为2019年总统选举候选人，不过我们最重要的是集中帕拉波沃的支持者。

Muhammad Taufik表示，我们仍与联盟政党支持者维持联系，不过对副总统候选人的问题是联盟政党共同商讨。之前，雅京大印尼行动党地方代表理事会庆祝大印尼行动成立10周年，以便同时宣布支持帕拉波沃为2019年总统选举人选。据报道，穿着白色的大印尼行动党已在Arcici广场挤满。

此外，出席宣布支持帕拉波沃的嘉宾，还有雅京大印尼行动党地方代表理事会主席和联盟政党支持者，不过大印尼行动党敦促帕拉波沃参选2019年总统选举候选人。