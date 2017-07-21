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322票赞同 217票反对

国会以投票方式通过总统选举门槛修订法令

【雅加达综合讯】经过激烈的各政党国会党团代表辩论，周五（7月21日），我国国会全体会议以322票赞同217票反对，通过了由大多数支持政府联盟政党主导的有关总统参选门槛(presidential threshold) 修订法令。国会议长瑟迪亚•诺凡多(Setya Novanto)宣布投票结果并宣布总统参选门槛修订法令通过并成为国家法律。

经过约九个月国会成立总统选举法草案特别委员会（Pansus RUU Pemilu）讨论和审核的总统选举修订法令可说已尘埃落定，暂告一个段落。因为反对总统选举修订法令的国会党团阵营可能将要求宪法法院（MK）司法复审的法律途径。

投票支持相关总统参选门槛修订法令的政党，包括斗争民主党（PDIP），从业党 （Golkar），民族复兴党（PKB），国民民主党（Nasdem）和人民良心党 （Hanura）。不赞同或在全体国会会议投票过程中不参加投票的国会党团是大印尼行动党（Gerindra），民主党（PD），国民使命党（PAN）和公正福利党 （PKS）。

政府透过内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）国会投票结束后在会议上发言时感谢全体国会议员的努力和通过政府提交国会审查的总统参选门槛修订法令。内政部长也感谢总统选举修订法令特委会在这九个月来兢兢业业和聚精会神的工作。此外，内政部长库莫罗也感激在场的平面媒体和电子新媒体朋友不辞辛苦的报道工作。

库莫罗阐述，一旦总统参选门槛修订法令获得国会通过后将成为国家法律，2019年总统副总统选举和国会议员选举同步举行就已具有法律依据，表示政府已符合宪法法院的裁决和遵守1945年国家宪法的原则。

临近2019年国会和总统选举，各政党已开始运筹帷幄应对2019年的国会选举和总统副总统选举，尤其是2019年普选是我国首次总统选举和国会选举将同步举行。对有意推举总统候选人的政党，总统参选门槛修订法令至关重要，因为根据以上总统参选门槛法令，总统和副总统候选人应获得在国会拥有20%席位或在上届普选中获得全国选票至少25％得票政党或联盟政党的推举，才有资格参选总统和副总统选举。

新成立的政党或现有的较小规模的政党想要达到以上提名总统候选人门槛的规定，难以上青天，绝对不是件容易的事，因此他们纷纷表态坚定地反对总统参选门槛的法令规定，希望总统参选门槛能下调至20%以下，甚至废除提名总统候选人门槛的规定。

对于有意再次推举中央理事会总主席帕拉波沃·苏比安多（Prabowo Subianto)为2019年总统选举的大印尼行动党，对以上提名总统候选人门槛修订法令获得国会全体会以投票方式通过，深表遗憾。大印尼行动党中央理事会秘书长艾哈迈德·穆咋尼（Ahmad Muzani）声明对修订法令的通过不具有道义责任并暗示将寻求宪法法院司法复审的法律途径。因为在2014年选举中，大印尼行动党获得11.81% 得票率，因此若想推举帕拉波沃为2019年总统候选人，除了寻求与其他政党联盟共同推举一组总统副总统候选人，别无选择。因此，若根据2014年普选结果决定2019年总统选举的候选人提名门槛，现在几乎可以预测未来2019年普选变幻莫测的政治版图和政党之间的联盟或交易。