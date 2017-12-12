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3公斤补贴煤气缺乏而价格飙升

警察总长称能源与矿物资源部将进行调查

【雅加达点滴新闻网12月11日讯】警方粮食工作小组（Satgas Pangan Polri）将在这周进行调查3公斤补贴煤气（LPG）缺乏的问题。

国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将说，他已经和 能源与矿物资源部长伊格纳休斯佐南（Ignasius Jonan）和Pertamina国有公司就3公斤的补贴煤气缺乏而价格飙升进行了沟通和磋商解决问题。

“我们的天然气问题已经由能源与矿物资源部长伊格纳休斯佐南先生和Pertamina证实，他们将立即采取调价和补缺天然气的措施。”狄托周一（12月11日）在警察总部如是说道。

此外，国家警察粮食工作小组将确保能源与矿物资源部长和Pertamina的所作的努力能够在当地实施，解决补贴煤气缺乏的问题。警方粮食工作小组也毫不迟疑地对缓慢供应3公斤补贴煤气的商人采取行动。

“稍后我们也从粮食工作小组来说服ESDM和Pertamina在这个领域工作的政策，我们仍然在执法行动。”国家警方总长解释说。

此前，Pertamina市场经理Muchamad Iskandar表示，3公斤补贴煤气短缺的地区立即通过市场继续不断地增加供应。

“我们继续不断地增加供应，如果该地区有煤气短缺的信息。”Iskandar周六（12月9日）在雅京Pertamina加油站如是说道。

不仅如此， Pertamina还准备了一辆载有3公斤补贴煤气的卡车，这辆卡车还可以容纳560罐装煤气供应短缺地区。

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