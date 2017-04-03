Posted by admin

27人被埋 38人失踪

东爪哇波诺罗戈强降雨引发山体滑坡

【本报波诺罗戈讯】4月1日，东爪哇省波诺罗戈县Pulung 镇Banaran村因强降雨引发山体滑坡，造成27人被埋 ，38人失踪，约200人流离失所。

东爪哇副省长赛弗拉.尤淑夫（Saifullah Yusuf)周日（4月2日）视察现场时说：”搜寻工作肯定需要花不少时间，但必须尽快进行，刻不容缓。”

为安全起见，他希望在撤离工作过程中，村民不要太靠近事发现场。必要时，居住在靠近山体滑坡的村民撤离到更安全的地方，因为强降雨可能会再发生。目前撤离工作已出动所有潜在的力量，比如医务人员，军警人员和志愿者。

他说，许多单位已参与协助工作，提供食品，饮料，医生和药品。东爪警署长提供4辆卡车的食品饮料，5辆清洁水车，以及训练有素的人员。

他说，接下来的计划，省政府与县政府将讨论村民搬迁的问题，有两件事要进行，一是搬迁到临时的安全地方，二是搬迁到永久居住的地方。为此需要各方的协助，包括林业部门的协助。

目前避难的村民大约有100至200人，有的居住在亲朋家里或邻居家里。因此要想办法寻找适当的地方让他们暂时安顿一下，然后才考虑永久居住的地方。

与此同时，东爪地方警署长马胡德.阿里芬表示，波诺罗戈以及周边一带的警察分局如茉莉芬（Madiun），牙威（Ngawi）和马吉丹（Magetan）已出动全部人马包括医务人员以及训练有素的人员全力以赴协助受害村民的撤离工作。

“希望尽快完成任务，但我们不能定下指标，因为现场地势险要”他如斯说。