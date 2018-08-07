Tuesday, August 7th, 2018 | Posted by

27人竞选小组开始工作 PDIP秘书长有望担任竞选组长

支持佐科威联盟政党九位秘书长。

支持佐科威联盟政党九位秘书长。

【本报雅京新闻】2019年正副总统选举候选人报名注册于804日已开始登记，迄今尚未有联盟政党政府总统候选人正式报名参加。佐科威和笃定参选的帕拉波沃副总统搭档人选名字尚非常神秘，民众还在捉摸不清。

然而，佐科威竞选团队马上就要成立，由九个联盟政党27位各代表组成的竞选团队，提交佐科威筛选和批示。斗争民主党（PDIP）秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）被视为最有潜力领导佐科威2019年竞选小组召集人。

27人小组象征着9个联盟政党乘以3位代表为小组核心领导层，包括各政党秘书长，其中是国民民主党（Nasdem）秘书长Jhonny G Plate、从业党（Golkar）秘书长Lodewijk Freidrich Paulus、建设团结党（PPP）秘书长Arsul Sani、印尼团结互助党（PSI）秘书长Raja Juli Antoni、印尼团结党（Perindo）秘书长Ahmad Rofiq、团结公正党（PKPI）秘书长Verry Surya Hendrawan、民族复兴党秘书长Abdul Kadir Karding以及人民良心党（Hanura）秘书长Harry Lontung Siregar。昨晚九位政党秘书长在雅京中区的 Cemara竞选中心举行会议，加强工作小组之间的协调和工作分配，及讨论竞选愿景和使命和2019年第二集九项愿望（Nawacita）。

 

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