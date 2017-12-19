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23年前开始筹建泗水至惹班高速公路竣工

总统主持泗惹高速公路通车仪式

【本报讯】佐科威总统昨日(19/12)主持泗水至惹班(Surabaya-Mojokerto)高速公路落成与通车仪式。下午14.50佐科威总统与夫人抵达现场，公共工程与民房部长巴苏基(Basuki Hadimuljono)、国企部长丽妮．苏玛尔诺(Rini Soemarno)、东爪哇省长苏卡尔摩(Soekarmo)、泗水市长利斯玛(Tri Risma Harini)、Jasa Marga总经理(迪丝)Desi Arryani等在现场迎接。

佐科威总统主持按钮仪式，表示泗惹高速公路总长36.27公里全线通车。泗水至惹班高速公路于23年前开始筹建，当时是苏哈多任总统执政年代，即于1994年8月19日签约由MNA公司(PT Marga Nujyasmo Agung)执行兴建工作。但于1997年9月因金融危机，透过no.39/1997总统决定书停止兴建。

至到2002年4月美加娃蒂总统发出15/2002总统决定书撤销39/1997年总统决定书，但4年后才与签约继续兴建，且拖至2007年4月才兴建第一阶段泗惹高速公路。就这样泗惹高速公路分几个阶段兴建，第一阶段于2011年8月Waru-Sepanjang2.3公里路段通车，第二阶段于2016年3月Krian-Mojokerto18.47公里路段通车。

昨日佐科威总统主持第三阶段，包括4.3公里Sepanjang-西环路(WRR)、5.1公里西环路-Driyorejo、及6.1公里Driyorejo-Krian，共15.5公里第三阶段泗惹高速公路竣工，并由总统主持泗水至惹班总长36.27公里泗惹高速公路全线通车。

原泗水至惹班需要2个小时的路程，如今车程减至45分钟。预计于2018年爪哇岛的横灌高速公路将全线通车，目前已完成332.6公里。泗惹高速公路由Jasa Marga的子公司PT.Jasamarga Surabaya Mojokerto经营,总投资额4.9兆盾, Jasa Marga 占55%股权,PT Moeladi 25%与PT Wijata Karya 20%股权。

佐科威总统在持泗惹高速公路通车时，试乘“11月10日工艺学院”制造的电动汽车。该学院于2012年开始研发电动汽车，经过改良后这是第二代电动汽车。