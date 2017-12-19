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214 名外国公民因没有签证被我国拒绝入境

其他39名被棉兰地方政府驱逐出境

【棉兰TRIBUN新闻网12月19日讯】棉兰第一特别移民局局长菲力（Fery Monang Sihite说，在2017年期间，有19万9453名外国人入境我国。同时也有18万5411人离开我国。

“在2017年和2018年间，移民局正在优先执法管制。所以有214名外国公民被拒绝入境我国。“菲力周二（12月19日）在移民交通（Lantaskim）公关事务主任Nyoman R Taufik陪同下如是说道。

菲力说，大多数来印度尼西亚的外国公民都是马来西亚公民。 在2017年入境处的记录显示，有11万2812名马来西亚人访问我国。

接下来，新加坡人入境我国多达14千636人，中国公民有7千566人，澳大利亚公民3千464人，最后印度公民有2千990人。

“我们拒绝外国人入境我国因为他们利用旅游签证来我国从事特定的活动。加上这些外国人又没有往返机票。” 菲力说。

菲力说，外国公民因为没有得到棉兰赞助商的保证而被拒绝入境。外国公民入境会使我国感到不安而干脆拒绝他们入境。

“除了拒绝外国人入境外，我们还驱逐了39名外国人。平均来说，那些被驱逐出境的人以居留许可的方式违反了我国移民政策。”菲力如是说道。

菲力继续说，目前有两名外籍人员被移民局调查。 同时，3名来自尼泊尔的外国人正在等待根据P21移民法令处理。