Thursday, March 1st, 2018 | Posted by

2019年竞选活动
普委会禁止使用苏加诺和苏哈多照片

图为我国第一任总统苏加诺和第二任苏哈多照片。

图为我国第一任总统苏加诺和第二任苏哈多照片。

 

【雅加达Liputan6.新闻网228日讯】普委会（KPU）声称，2019年总统选举期间禁止展示 我国第一任总统苏加诺（Soekarno）和苏哈多（Soeharto）两位国家烈士照片作为竞选道具（APK）。

除了政党官员外，任何人都没有权力安装普委会的辅助设备。”普委会专员Wahyu Setiawan周一（226日）在雅京如是表示。

Wahyu举了被禁止的苏加诺总统和苏哈托总统的名字和照片例子。但是，曾经担任我国第五任总统的美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）和担任第六任总统的苏西洛 班邦尤多约诺（Susilo Bambang Yudhoyono）的照片并未被禁止。 这是因为两者在各自的政党中都扮演重要的角色。

Wahyu补充说，政党中央理事会必须社会化竞选安排乡村。目标是为了避免违反条规。

对于违反这项运动规则的政党或候选人，将得到普委会与普选监督机构（Bawaslu）和印尼广播委员会（KPI）的制裁。 但是，制裁只是行政性的，直到取消资格阶段。

此外，如果发现违反规则的竞选道具，普委会也将强制加以取缔。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207690

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