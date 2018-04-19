Thursday, April 19th, 2018 | Posted by

2019年总统选举
马弗德预测卡铎努尔曼多将成为佐科威的竞争对手

我国宪法法院（MK）前院长马弗德(Mahfud MD)

我国宪法法院（MK）前院长马弗德(Mahfud MD)

【雅加达点滴新闻网419日讯】 我国宪法法院（MK）前院长马弗德(Mahfud MD)预测2019年总统大选只会出现两阵营争夺总统大位，更不会出现所谓的第三股政治力量的联盟轴心。

马弗德还预计2019年总统选举不会重演佐科威对决帕拉波沃的局面，而是国军前总司令卡铎努尔曼多陆军 （ Gatot Nurmantyo）最有可能成为佐科威的对手。马弗德周四（419日）在雅京南区Kebayoran Baru一场座谈会上对PARA Syndicate记者如斯说。

帕拉波沃苏比安多虽然于411日大印尼行动党全国代表工作会议上已获得党中央理事会的任务授权参选2019年总统选举，但是种种迹象显示，帕拉波沃却呈现 一种犹豫不决的态度,更不愿意直截了当表达自己的决定，相反雄心勃勃的卡铎更积极表达参选总统的觊觎之心。在马弗德看来，卡铎斩钉截铁的斗志反而变成他的优势。一群形态较极端自称是卡铎志愿者也开始蠢蠢欲动为这位前国军总司令造势，在各大街头悬挂支持卡铎的标语。

今年八月初报名参选正副总统结束之前，任何政治格局的演变，变幻莫测。据悉总统府近日频频出动，派“特使”进行斡旋工作，纵横捭阖。政法安统筹部长维兰多周三（18日）与民主党总主席苏西洛举行闭门会谈和之前总统亲信，海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹与帕拉波沃举行不公开的会议，也被舆论解读为总统府的政治斡旋。

众所周知，与往年不同，2019年普选，立法国会议员选举将和正副总统选举同步举行，因此普选之前，各政党必须开始穿针引线，拉帮结派建立政治沟通渠道，企图攫取最大的政治利益，特别是正副总统候选人将成为洽谈的重要主题。

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