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2019年总统选举若两位候选人对决

Poltracking调查显示佐科威略胜一筹帕拉波沃

【雅加达点滴新闻网11月26日讯】距离2019年我国总统选举的脚步越来越近，除了现任总统佐科威肯定将会获得多个政党的支持和推举为2019年-2024年总统候选人以外，大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)被视为是最具有潜力挑战佐科威争取蝉联总统宝座之路的政客。

自2014年总统选举中与哈达（Hatta Rajasa）搭档而败选之后，帕拉波沃本人和其支持者就从来没有放弃过将卷土重来，千方百计试图重新恢复政治势力，再次参加2019年总统选举，因为这可能是帕拉波沃实现总统梦的最后一次机会，机不可失，时不再来。时机难得，必需抓紧，不可再错过。

因此，佐科威与帕拉波沃两人龙争虎斗的激烈对决局面可能重演。2014年正副总统选举，佐科威-卡拉搭档以53.15% 对46.85% 的得票，击败帕拉波沃-哈他搭档。帕拉波沃暂无缘总统梦。

然而，根据印尼民调追踪机构（Poltracking Indonesia）周日（11月26日）公布的一项最近的民调资料，若佐科威与帕拉波沃在2019年总统选举中两人对决时，佐科威仍然将以53.2%对33.0%的优势取胜帕拉波沃。周日（11月26日）Poltracking Indonesia民调机构主任Hanta Yuda在雅京中区Sari Pan Pacific酒店发表最近的民调资料如斯表示。

Hanta Yuda阐述，以上调查与2017年11月8日至15日，对2400名受访者以分层多级随机取样的方式进行，受访者年龄选择已最低17岁或已婚者为抽样对象，误差率为2%左右，可信度可达95%。

Hanta Yuda解释说，在访问时，若没有限定总统候选人名字，受访者自发提出他们心目中的2019年总统候选人，结果是佐科威获得41.5％，帕拉波沃获得18.2％的支持。

若把其他可能参加2019年总统选举的30名政客也列入候选人中，例如即将退伍的国军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上，那么佐科威获得47.9%,帕拉波沃获得24.6％, 卡铎努尔曼多2.2%,阿古斯尤多约诺（AHY）2.1% ，最后是雅京省长阿尼斯仅获得1.6% 得票率。

但是政政治是一门可能性的艺术，变幻莫测，若以现在民调定江山，或许言之过早。