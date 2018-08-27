Monday, August 27th, 2018 | Posted by

2019年总统选举民调显示
佐科威与帕拉波沃分别在爪哇和苏岛占优势

【雅加达TRIBUNNEWS新闻网826日讯】根据Alvara Research Centre民调中心最近所进行的一项民调资料显示，2019年正副总统选举，再决一雌雄的佐科威与帕拉波沃将分别在爪哇和苏岛占优势。

2019年总统大选中，爪哇岛和苏门答腊岛选民总数将占78.5％的全国选票。” 周日（826日）Alvara Research Centre民调中心首席执行官哈桑努丁阿里（Hasanuddin Ali）在雅加达中区门腾（Menteng）发布了由Alvara民调中心所进行的民调结果时如斯说。

他说，佐科威-马鲁夫阿敏（Jokowi- Ma‘ruf Amin）将在爪哇岛取得优势局面，而帕拉波沃-善蒂雅戈乌诺（Prabowo Subianto-Sandiaga Uno）将在苏门答腊岛占上风。

哈桑努丁阿里表示，两雄在2019年总统大选再对决的胜负将取决于三个因素。

第一个因素是在爪哇和苏门答腊地区争取选票的关键。

第二个因素是争取年轻一代的票源，Z世代（18-21岁）和千禧一代（21-35岁）在2019年总统选举中占据选民结构比例高达52％，是不不容小觑的关键选民。

佐科威-马鲁夫阿敏几乎在所有年龄组中都占据优异，但在Z世代年龄组和千禧一代中的选民，帕拉波沃-善蒂雅戈乌诺或许更能吸引更多的选民。毕竟马鲁夫阿敏已接近耄耋之年的副总统候选人。” 哈桑努丁阿里这样说。

最后但同样是最重要的第三个因素，是为争取占据全国选民87.6％的穆斯林选民的选票。

佐科威-马鲁夫阿敏在穆斯林选民方面或占优势，但在非穆斯林选民的票源也许就相差无几，因此伊联（Nahdlatul Ulama / NU）的票源将成为一锤定江山的至关重要因素。”他说。

 

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