Wednesday, August 1st, 2018 | Posted by

2019年大选 正副总统候选人登记的13个程序

图为普委会主席阿利夫 布迪曼（中）

图为普委会主席阿利夫 布迪曼（中）

 

TRIBUN新闻网雅加达讯】司法人权部颁布了关于总统和副总统提名的普委会条例（PKPU）。该声明是由普委会（KPU）主席阿利夫 布迪曼（Arief Budiman）发表。

我刚刚获得了由司法人权部制定的规定。”阿利夫周五（727日）在普委会办公室如是表示。

据阿利夫介绍，PKPU可以在KPU RI的网站上下载。 PKPU内部安排了许多新事物。

为了使政党或候选人更容易获得信息，选举组织者组成了一个服务台。

对于需要详细询问的一些事情，普委会建立了服务台，一个用于地方行政首长选举，一个用于国家。对于国会选举和总统选举就在一楼的服务台。”阿利夫补充道。

以下是总统和副总统候选人提名的完整程序：

1.正副总统候选人报名期（84日至10日）

2.健康检查（85日至13日）

3.核实候选人对的行政要求文件的完整性和正确性（811日至14日）

4.核实结果的书面通知（815日至17日）

5.改进和/或完成行政要求（818日至20日）

6.交付改进和/或完成行政要求（820日至22日）

7.验证修理和/或完成候选对的管理要求（822日至24日）

8.重新核实结果的书面通知（825日至27日）

9.补充或修改正副总统候选人不符合资格的文件（828日至910日）

10.核实行政要求文件的完整性和正确性（911日至14日）

11.向行政领导人和/或加入并将成为候选人的政党领导人的行政要求文件的完整性和正确性的核实结果通知（915日至19日）

12.总统和副总统候选人选举的确定和公告（920日）

13.确定总统和副总统候选人参选人数（921日）

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221532

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