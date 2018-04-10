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2019年国家收支预算方案

总统重申将着重人力资源开发与专业人才培训

【雅加达安达拉通讯社4月9日讯】周一（4月9日），佐科威总统在雅京独立宫召开内阁全体会议讨论2019年国家收支预算及国家优先项目方案。

总统强调2019年国家收支预算（APBN）主要将更着重于力资源开发与专业人才培训。卡拉副总统也参加全体内阁会议，会议讨论了两个主要议题：2019年指标性上限和2019年国家优先项目的预算。

“第一个国家建设阶段，即基础设施建设的阶段之后，我们进入第二个大阶段，我希望明年我们将进入第二大阶段的国家建设，即分配更大的预算发展人力资源和培训更多的国家专业人才。今年我们已经开始准备了明年的这个计划，以便2019年国家收支预算能落实这个国家政策， 以更力度支持我国人力资源开发和专业人才的培训。”佐科威总统周一在国家独立宫全体内阁会议上致词时如斯说。

总统阐述，只要我们专注和有效使用有限的国家预算，相信我们也能成功落实国家定下的建设项目。 总统举例，截至2014年底，国家拨发给基础设施的预算约为170万亿盾， 然后，政府将基建工程的预算增加了一倍，达到300万亿盾。因此经过为期3.5年政府积极推动的基础设施发展项目，大家有目共睹，全国各地的基建工程迅速改善和大幅提升，包括高速公路，港口，火车铁路建设，机场等基础设施的发展非常迅速。总统接着说。